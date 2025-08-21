Décès de Fanta Sall: Macky Sall rend hommage à une militante engagée et dévouée





Le président de l’Alliance pour la République a manifesté sa tristesse après avoir appris le décès de l’ancienne députée Fanta Sall. Dans un court message en hommage à sa défunte militante, Macky Sall salue l’engagement et la détermination dans l’action, d’une personnalité politique.







« Je suis attristé par le décès de Mme Fanta Sall, ancienne députée. Je salue sa mémoire et rends un vibrant hommage à son engagement de militante dévouée, fidèle à sa ville de Koungheul qu’elle a toujours défendue avec foi et détermination. Mes condoléances émues à sa famille. Que la terre lui soit légère », a écrit l’ancien président de la République, Macky Sall.

