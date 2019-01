Décès de Bachir Kounta : "Khay Gui" pleure Ahmad Bachir Kounta

C'est avec tristesse et émoi que la grand-place "khay gui", à Sandaga, se s'est reveillée ce matin. Un endroit qu'aimait fréquenter le regretté Ahmad Bachir Kounta. À l'annonce de son décès, les habitués de ce lieu ont accueilli la nouvelle avec philosophie. Ainsi, ces personnes ayant partagé avec lui des moments de communion ont tenu de poignants témoignages à l'endroit du disparu. Selon eux, Ahmad Bachir Kounta a marqué son monde à travers ses enseignements, son esprit de rassembleur et son humilité sans faille.

Des leçons et enseignements qu'ils ont pu tirer à travers les qualités du désormais ex porte-parole de la communauté Ndiassane. Ainsi, le journaliste s'est retiré, laissant un grand vide...