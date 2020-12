Décédé de la Covid 19 : Les dernières volontés de Bécaye Diop à l’équipe municipale de Ross Béthio.

Le Maire de Ross Béthio Amadou Bécaye Diop n'est plus. Il a été rappelé à Dieu des suites d'une courte maladie. Dakaractu est en mesure de révéler que ce dernier est mort des suites du coronavirus.







Avec la vague de maladie qui a touché l’Assemblée nationale, le Directeur de l'équipement scolaire au niveau du Ministère de l'éducation nationale aurait pu être atteint lors du passage de son ministre de tutelle le 8 Décembre dernier à l’hémicycle.







En tout cas, Dakaractu qui s’est procuré ce qui semble être « le dernier vocal » envoyé par Diop à son équipe municipale, les a exhorté à ne négliger aucun dossier. « J'ai, ces trois derniers jours, effectué des tests au coronavirus qui se sont révélés positifs. Je suis à « Dalal Jaam » et je suis bien traité. Je suis sous assistance respiratoire et on m’a interdit de parler. Mais au vu de tous les appels j’ai préféré faire ce message », a d’abord expliqué l’édile municipal.







Après qu’il ait demandé des prières à l'équipe, il leur a demandé aussi de ne pas s’inquiéter tout en les exhortant à ne faire traîner aucun dossier. Il avait par la suite tenu à remercier toute son équipe. La dernière fois...