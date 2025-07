Débat contradictoire: Birahim Seck prend position, défend la TFM et apporte son soutien à la presse

Au lendemain de l'émission "Jakaarlo" au cours de laquelle le chroniqueur Badara Gadiaga et le député Amadou Bâ ont eu des échanges de propos tendus, chacun y est allé de son commentaire.



Pour sa part, le coordonnateur du Forum Civil, Birahim Seck, a pris position. Il a indiqué que le CNRA, dans ses prérogatives, peut émettre un communiqué lorsqu'il relève une entorse par rapport au respect des règles de l'éthique et de la déontologie. Mais, selon lui, les Sénégalais ont aussi leurs yeux pour voir et faire leur propre appréciation.



Il a ajouté que lorsqu'une personne se permet de dire des choses à l'endroit d'une autre, cette dernière ne peut guère savoir la réponse qui lui sera servie en retour. « Il faut démocratiser le débat », a-t-il déclaré.



À l'en croire, la TFM n'a rien à se reprocher, au contraire, elle a fait son travail qui est de donner la parole à toutes les parties. « Mais eux, comme ils sont en train de vouloir tuer le CORED [...], qui n'a même plus de bureau, les choses vont aller dans tous les sens parce que c'est lui qui fait le travail d'observation des règles d'éthique et de déontologie », a-t-il fait remarquer.



« Nous soutenons toute la presse à 100 %. La TFM n'a rien fait d'anormal. Il faut plutôt les encourager parce qu'ils impulsent des débats démocratiques », a-t-il conclu.