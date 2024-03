Darou Mousty: la caravane de Déthié Fall accueillie de la plus belle manière

Après Diourbel, le candidat Déthié Fall a sillonné Darou Mousty dans la même soirée de ce 21 mars. L’ancien député et président du PRP a été accueilli de la plus belles des manières. Hommes, femmes et jeunes sont sortis lui témoigner leur affection. A moins de 24 heures de la clôture de la campagne électorale, Déthié Fall compte passer à Louga avant de rallier Saint-Louis sa ville natale où il compte terminer la campagne en beauté.