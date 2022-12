Danseuses Brésiliennes à moitié nues : le ministre de la culture Alioune Sow s’indigne face à la polémique

À l’occasion de l’installation ce 13 décembre du conseil national du festival national des art et de la culture (FESNAC qui aura lieu du 21 au 28 janvier 2023à Kafrine), le ministre de la culture et du patrimoine historique, Mr Alioune Sow, a montré son indignation face à la polémique qui secoue le pays depuis le week-end passsé.







En effet, un groupe danseuses s’est produit en petite tenue au King Fahd Palace lors du Gala Chic et Glamour animé par Wally Seck. Selon le ministre de la culture, « la liberté d’expression artistique et de création ne signifie pas une autorisation ou une licence à tout faire... », faisant allusion aux danseuses brésiliennes qui s’étaient produites presque nues.



L’autorité en gestion de la culture du pays ajoute que ces comportements sont incompatibles et en déphasage avec notre culture...