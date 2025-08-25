Dakar a un nouveau maire : Abass Fall élu après le scrutin

Le Conseil municipal de Dakar s’est réuni ce lundi 25 août à l’Hôtel de Ville pour élire le nouveau maire de la capitale sénégalaise. Quatre candidats étaient officiellement en lice pour prendre les rênes de la ville et orienter sa politique locale pour les prochaines années.



Abass Fall, conseiller municipal et candidat du Pastef, a remporté le scrutin avec 49 voix, devenant ainsi le nouveau maire de Dakar. Il succède à Mme Ngoné Mbengue, maire intérimaire et candidate de Taxawu Senegaal, qui espérait prolonger son mandat.



Les autres candidats étaient Daouda Guèye, représentant le Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), et Mouhamed Massamba Sèye, candidat indépendant, tous deux membres du Conseil municipal.