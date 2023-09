Dakar : Le préfet interdit la manifestation du F24 prévue ce vendredi à la Place de la Nation

Le préfet du département de Dakar, Mor Talla Tine, a interdit le rassemblement projeté ce vendredi 15 septembre 2023, de 15 h à 19h à la Place de la Nation. Les membres de F24 et de Y’en à marre avaient décidé de faire une mobilisation pour exiger la libération des « détenus politiques ».



Malheureusement pour les deux forces contestataires, l’autorité préfectorale invoque des risques de trouble à l'ordre public et d'entrave à la libre circulation des personnes et des biens...