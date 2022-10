Dakar Dem Dikk : Les révélations du directeur sortant Omar Bounkhatab Sylla sur la gestion de la société nationale.

Le désormais ex directeur général de la société nationale de transport Dakar Dem Dikk, Mr Omar Bounkhatab Sylla a passé le flambeau à son successeur Ousmane Sylla. Le directeur sortant a mis à profit cette occasion pour apporter quelques révélations sur sa gestion de Dakar Dem Dikk ainsi que sur l'effectif qu'il a trouvé dans la société. « Un travail exhaustif mené par les services de la direction des ressources humaines, a permis de régler les incohérences du paiement non contrôlé des heures supplémentaires indues, mais en plus, de trouver des débuts de solution dans la résolution des retards dans le paiement des prestations sociales. Nous avons aussi veillé à la maitrise et à la rationalisation des effectifs. À titre d’illustration, à notre prise de service, le 15 septembre 2020, Dakar Dem Dikk Sa comptait 3 162 agents permanents alors qu’aujourd’hui la société ne dispose que de 2 939 travailleurs permanents », a renseigné Omar Bounkhatab Sylla.

Par ailleurs, le directeur sortant annonce la signature d'une convention de financement le 12 Juillet 2022 entre le ministère de l'économie et la banque mondiale pour l'acquisition d'un nouveau parc de 1400 véhicules. Ainsi Omar Bounkhatab Sylla annonce la mise en circulation prochaine de 652 bus. « Le plan d’acquisition d’une nouvelle flotte de bus aux normes et standards internationaux, et surtout conformes au cahier de charges que nous avons défini, est une des mesures phares du renouveau de Dakar Dem Dikk Sa... Avec le concours du Président de la République, son Excellence, M. Macky Sall et des services compétents de la République, nous avons, donc, pu entamer cet ambitieux plan pour l’acquisition d’un nouveau parc de 1400 véhicules de marque européenne. Dans la première phase, dont la convention de financement a été signée depuis le 12 juillet 2022 entre le Ministère chargé de l’Economie et la Banque KBC, 653 bus seront mis à la disposition de Dakar Dem Dikk Sa répartis comme suit : 566 bus urbains ;87 bus interurbains », a laissé entendre le directeur sortant...