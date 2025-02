Dahra Djoloff : Deux individus en possession de 7 kg de chanvre indien interpellés par l'OCRTIS

Deux individus en possession de chanvre indien ont été interpellés à Dahra Djoloff. Les suspects ont été arrêtés dimanche dernier par les éléments de la Division Opérationnelle de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) de Louga, lors d’une opération coup de poing menée dans la localité. Cette intervention a permis de démanteler un vaste réseau de trafic de drogue dans la région.



Selon des sources informées, l’opération policière s’est déroulée le dimanche 9 février vers 17 heures, à l’entrée de la ville de Dahra, non loin du stade municipal. Les forces de l’ordre ont intercepté deux personnes suspectes à bord d’une moto Jakarta et ont saisi 7 kg de chanvre indien en leur possession.



D’après d’autres sources, ces interpellations font suite à des renseignements faisant état d’un trafic de drogue orchestré par M. Fall et H. Ka, qui opéraient entre Dahra Djoloff, Thiargny et plusieurs marchés hebdomadaires du département de Linguère.



En coordination avec les équipes locales, les éléments de l’OCRTIS de Louga sont venus en renfort à Dahra pour soutenir leurs collègues déployés sur place, afin d’interpeller les membres du réseau de trafic de drogue.



Selon les dernières informations, les mis en cause ont été déférés au parquet de Louga pour trafic de chanvre indien.