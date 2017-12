DPG DU PM - ' L'opposition a encore une fois étalé ses carences et sa superficialité ' (Abdou Ndiaye / Apr Keur Maba)

Pour le coordinateur de l'Apr de Keur Maba Diakhou Bâ, le Premier ministre a procédé hier, à travers sa déclaration de politique générale, à une démonstration d'un savoir-faire extrêmement pointu survolant toutes les actualités et abordant toutes les questions essentielles qui intéressent les Sénégalais ''. Toutefois, signale-t-il, il l'a fait devant une opposition inintelligente et loin d'avoir été à la hauteur.



'' Alors que tout le monde les attendait, Ousmane Sonko et Cheikh Bamba Dièye ont tenté de briller par l'arrogance de leur verbe et c'est vainement qu'ils ont essayé d'attirer l'attention des Sénégalais sur leurs personnes. Leurs discours ont été superficiels. Quand un député élu par le peuple se permet dans ses trois minutes d'allocution de régler des problèmes personnels avec l'adversaire politique, c'est qu'il ne sait pas pourquoi il a été envoyé à l'hémicycle. Le Sénégal, au nom de la démocratie, ne mérite pas ce genre de représentant ''.



Abdou Ndiaye de jurer, la main sur le cœur, que le Pse avec ses composantes, est largement visible dans le département de Nioro '' , comme partout ailleurs dans le Sénégal ''. Il citera les routes, les forages, les bourses familiales etc...