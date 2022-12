DPG / Abdou Mbow avertit Amadou Bâ : « Vous avez en face une opposition qui ne sait qu’invectiver et calomnier… Ils ne maîtrisent rien de ce que vous leur dites… »

Le député et responsable politique de Thiès semble prendre ses dispositions pour informer le Premier ministre Amadou Bâ face à l’opposition qui tire généralement sur son discours de politique générale. Amadou Bâ, après plus d’une heure de discours pour donner le programme économique et social du gouvernement face au députés, est bien obligé d’écouter les avis des élus du peuple et leurs propositions. Le député de Benno pour sa part, prend le contre-pied de l’opposition et avertit le Premier ministre : « Vous avez en face une opposition qui malheureusement ne fait que dans l’invective et la calomnie. Elle ne comprend pas les enjeux auxquels fait face le pays… », a lancé le député, choqué de voir ses collègues de l’opposition tirer sans raisons valables sur la politique générale soumise par le Premier ministre, Amadou Bâ.