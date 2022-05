DGE : Le mandataire national de YAW a procédé aux retraits et remplacements sur la liste de Dakar.

Au regard de la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral et qui a abrogé l’article L. 173 de la loi n° 2017-12 du 1er janvier 2017 portant code électoral et qui prévoyait l'interdiction de retirer des candidatures et d'effectuer des substitutions de candidatures, le mandataire national de la liste de la coalition Yewwi Askan Wi au scrutin majoritaire pour le département de Dakar, a été autorisé à retirer et à substituer d'autres candidats aux deux démissionnaires que sont Palla Samb et Joseph Sarr.



En application de la décision N° 8/E/2022 du Conseil Constitutionnel, Déthié Fall, s’est déplacé quelques heures après la décision du Conseil Constitutionnel, à la DGE pour procéder aux retraits et remplacements des candidatures de Joseph Sarr et Palla Samb.



Le mandataire a ainsi remis la nouvelle liste de YEWWI ASKAN WI dans le département de Dakar à la commission de réception des dossiers de candidature.