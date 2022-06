DÉCLARATION DE LA COALITION BBY DU DÉPARTEMENT DE MBOUR

Les partis, mouvements et organisations membres de la coalition BBY et de la Grande Majorité Présidentielle du département de Mbour s’inclinent devant la mémoire des victimes et présentent leurs condoléances aux familles éplorées suite aux manifestations non autorisées de la Coalition Yewwi Askan Wi.

Depuis quelques jours, voulant se prévaloir de sa propre turpitude, la coalition Yewwi Askan Wi multiplie des actes malveillants pour tenter d'annuler les acquis démocratiques et le processus électoral en cours.

Sur huit listes devant se présenter à ces dites élections, seule, Yewwi Askan Wi, après ses propres erreurs élémentaires de confection de listes, a pris l’option de la surenchère par la rue avec des manifestations ayant déjà causé la mort de trois compatriotes.

Dans ce registre tout aussi sombre, les Sénégalais sont outrés d’apprendre qu’un groupe composé d’individus membres ou sympathisants du parti Pastef avait planifié des actes de sabotage et de vandalisme contre des biens publics et privés.

A l’instar de tous les Sénégalais épris de paix et de justice, la Grande Majorité Présidentielle du département de Mbour condamne vigoureusement cette volonté manifestement antipatriotique et subversive et demande toute la fermeté requise pour traquer et juger les auteurs et leurs commanditaires.

Les élections législatives du 31 juillet 2022 auront bel et bien lieu s’il plait à Dieu parce que c’est le souhait de tout un peuple.

La Coalition BBY Mbour et tous les segments de la Grande Majorité Présidentielle demandent aux populations de rester vigilantes et debout pour, le moment venu, faire le meilleur choix ; celui de la paix, la concorde, la stabilité, l’émergence et la garantie de l’intégrité territoriale incarnées par le Président Macky Sall.

La Coalition BBY gagnera s’il plait à Dieu largement, parce que les Sénégalais savent que le bilan et les perspectives sont largement rassurants.

Unis avec tous les candidats et responsables, la Coalition BBY fera sa campagne pour gagner très largement dans le département de Mbour afin d’assurer une éclatante victoire.

Bëgg bëré, bëré. Bañ bëré, bëré.