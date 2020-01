Culture : Signature de deux accords cinématographiques entre le Sénégal et le Burkina Faso

Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme burkinabé, Abdou Karim Sango et son homologue sénégalais, Abdoulaye Diop ont procédé, le vendredi 17 janvier 2020 à Ouagadougou, à la signature de deux accords cinématographiques. Le premier accord porte sur ‘’le protocole de coopération cinématographique entre le gouvernement du Burkina Faso et celui du Sénégal’’. Le second, quant à lui, est relatif à ‘’l’accord de coproduction et d’échanges cinématographiques entre le Sénégal et le Burkina Faso’’, a appris Dakaractu.



Selon une note signée par le directeur de la Cinématographie, ‘’c’est un spectre très large de domaines de l’action cinématographique qui sont abordés’’, à travers la signature de ces deux accords cinématographiques entre les deux pays. Il s’agit, entre autres, de ‘’la coproduction et du cofinancement de projets de films ; la formation et la professionnalisation aux différents métiers du cinéma ; la circulation des œuvres et cinéastes dans nos pays respectifs ; la distribution et l’exploitation de films burkinabé au Sénégal et de films sénégalais au Burkina Faso ; la participation et l’implication des professionnels à l’organisation des festivals de cinéma d’envergure dans les deux pays ; la valorisation de notre patrimoine filmique respectif ; la lutte contre le piratage’’.





Il a été aussi relevé que ‘’les échanges de bonnes pratiques, de professionnels Burkinabé et Sénégalais, notamment dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel créatif, ont occupé, dans ces dits accords, une place importante’’. Ces accords, faudrait-il les rappeler, ont été signés ‘’en marge de la Conférence des ministres de la Culture des pays du G5 Sahel. Une rencontre internationale sur ‘’la contribution de la culture à la prévention et à la lutte contre l’extrémisme violent au Burkina’’.