Culture : Eva Liza, la révélation afro-pop suisso-sénégalaise, en guest-star avec Youssou Ndour à l'Olympia

À seulement 22 ans, Eva Liza s’impose progressivement dans l’univers musical afro-pop. Chanteuse et danseuse suisso-sénégalaise, née à Genève et actuellement basée à Paris, elle séduit un public de plus en plus large, particulièrement au Sénégal, où ses racines rencontrent un accueil chaleureux. Eva Liza a récemment partagé la scène de l'Olympia avec l'artiste planétaire Youssou Ndour lors de sa tournée européenne à Paris.



« La relation que j’ai avec le public sénégalais s’est créée naturellement, surtout après la sortie de mon dernier single et de son clip sur YouTube "Ki Ma Done". Le soutien que j’ai reçu de la communauté sénégalaise a été incroyable », confie-t-elle, émue.



Si l’engouement est si fort, c’est aussi parce qu’Eva Liza assume pleinement son identité biculturelle, qu’elle met au cœur de sa musique : « Je suis suisso-sénégalaise, et dans ma musique, je parle de mes origines. Ça touche forcément le public sénégalais. »



Eva Liza se décrit comme une artiste hybride, portée par des sonorités afrobeat mêlées à des influences pop et à des touches de piano. Son objectif : « Créer un univers artistique dans lequel je raconte ma multiculturalité, mon vécu et mes émotions. Je parle d’amour, de mon parcours personnel, mais aussi du Sénégal, de mes origines, avec beaucoup de fierté. »



Eva Liza a partagé la scène de l'Olympia à Paris avec la star planétaire Youssou Ndour, la légende vivante de la musique sénégalaise. Une collaboration prometteuse qui pourrait la propulser encore plus loin sur la scène africaine et internationale.