Crise Scolaire : « 4 syndicats nous ont informé de leur décision de suspendre la grève » (Serigne Mbaye Thiam)

La crise scolaire est-elle en train de se décanter? Tout porte à le croire.



Le ministre de l'éducation nationale qui était en point de presse cet après-midi a annoncé la suspension de la grève par 4 organisations syndicales sur les 6 que compte le G6.



« Les 4 syndicats nous ont de façon formelle informé de leur décision de suspendre la grève. Décision qu'ils tiennent de leurs propres bases », a indiqué le ministre.

Après avoir salué la nouvelle posture des 4 syndicats et souligné le rôle des facilitateurs, Serigne Mbaye Thiam a fait savoir que le gouvernement va entamer une concertation avec les parents d’élèves et les enseignants dès le lundi 23 avril pour le réaménagement de l’année scolaire et la reprogrammation du calendrier des examens et concours.

Autre mesure prise, les 4 organisations syndicales vont se retrouver avec l’administration en vue de la rédaction du protocole d’accord sanctionnant l’ensemble des engagements pris par le gouvernement.



Ainsi, le ministre de l’éducation nationale a tenu à rassurer l’ensemble des organisations syndicales sur la décision prise par le gouvernement consistant à surseoir aux premières mesures coercitives à l’endroit des syndicalistes grévistes.



Serigne Mbaye Thiam de rappeler que l’État prendra toutes les dispositions nécessaires pour une issue heureuse de la crise du système éducatif et assurer aux élèves le droit à l’éducation qui est un droit constitutionnel.