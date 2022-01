Criminalisation de l'homosexualité : Macky Sall visiblement irrité du débat met fin une bonne fois pour toute aux supputations

Le Président Macky Sall qui recevait au Palais de la république les Imams et Oulémas du Sénégal était visiblement très irrité contre la question de la criminalisation de l’homosexualité qui a été agitée à la veille des élections locales. Il a réitéré ses propos en indiquant que « l'homosexualité ne sera jamais légalisée au Sénégal tant qu'il sera à tête de ce pays ». Une occasion pour le chef de l'État de revenir sur la campagne de désinformation qui met en mal l'État et les populations. Désigné comme un des pays vitrine de la démocratie et des droits de l'homme, le président de la République a aussi précisé que « la loi est déjà claire sur le sujet en pénalisant les actes contre nature ». Pour rappel, le mouvement And Samm Jikko Yi et d’autres affiliés comptent organiser un rassemblement sur toute l'étendue du territoire national après le rejet sur le projet de loi par le bureau de l'Assemblée nationale sur la criminalisation de l'homosexuel mais aussi l’arrêt de la mise en œuvre de l’Agenda LGBT.