Crédit Mutuel du Sénégal : La tête du DG, Amadou Jean-Jacques Diop, réclamée... Une grève générale annoncée par l'intersyndicale…

"Épinglé par la commission bancaire, qui protège le dg du crédit mutuel du Sénégal ?" C'est l'une des bannières affichées par l'intersyndicale des travailleurs du crédit mutuel du Sénégal (CMS) qui tenait un point de presse ce samedi après-midi.



Une sortie médiatique durant laquelle, Cheikh Ndiour le porte-parole du jour, a exigé au nom de ses camarades, la démission immédiate du directeur du CMS, Amadou Jean-Jacques Diop qui, d'après eux, s'est rendu coupable de plusieurs forfaitures.



Un présumé scandale financier que les travailleurs de ladite structure n'entendent pas laisser passer car ils estiment que le ministre de tutelle, Abdoulaye Daouda Diallo et toutes les parties concernées sont au fait de ladite situation. Pour s'en convaincre, il informe que c'est l'actuel ministre des finances et du budget qui avait lui-même effectué la saisine de la commission bancaire de l'UMOA, après avoir été alerté depuis le mois de mai 2021 par les syndicalistes notamment.



À ce propos, les employés du CMS, d'en référer au rapport de la commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine (Umoa) qui a effectué un audit et confirmé selon eux "des magouilles invraisemblables" (Octroi de supposés crédits à hauteur d'un milliard FCFA à des tiers en parfaite violation de la réglementation ou encore de présumées affectations et recrutement injustifiés...) au sein de cette institution financière regroupant près de 1.200.000 sociétaires et 1.200 employés. Un rapport dont les conclusions auraient fait état de mesures disciplinaires contre le Dg du CMS.



Toutes choses qui font que la "tête" de Amadou Jean-Jacques Diop est désormais réclamée par l'intersyndicale qui a déploré le fait "qu'il emploie activement autour du lobbying... constitué par de hauts cadres des ministères et de certaines institutions communautaires..."



Par conséquent, une grève générale a été annoncée avec comme première mesure la fermeture de toutes les caisses du réseau du crédit mutuel du Sénégal d'ici le 30 décembre, si la situation ne changeait pas. Le 30 décembre correspondant à la date du préavis de grève déposé il y'a plusieurs semaines...