Créance de près de 3 milliards à la BIMAO : Accord trouvé avec Elimane Lam, dont le paiement en espèces d’un milliard FCFA

La Banque des Institutions Mutualistes de l'Afrique de l'Ouest (BIMAO) et l’homme d’affaires Elimane Lam qui exerce sous l'enseigne commerciale JIM Production, ont trouvé après six ans, un accord homologué en date du 23 novembre 2020, par le Tribunal du Commerce Hors classe de Dakar pour le paiement d’une créance de près de 3 milliards. Il s’est ainsi engagé à payer irrévocablement en espèces à la BIMAO, la somme d’un milliard (1.000.000.000) FCFA en espèces. Selon Confidentiel la Lettre Quotidienne qui donne l’information, le versement initial se fera en plusieurs tranches: le versement de la somme de 300 millions de francs CFA dès l’homologation du procès-verbal de conciliation évoqué plus haut, le reliquat soit la somme de 700 millions se fera par des versements bimensuels de 100 millions, à partir de fin février. Et sur ce point, la banque qui a pris toutes les garanties de son côté, assure la publication. En effet, Mbaye Dione, Directeur de la BIMAO et son équipe ont placé sous hypothèque le lot numéro 6 du titre foncier 2141 de Ngor Almadies, lot qui abrite un immeuble comportant 10 appartements appartenant à Lam. Dans le protocole d’accord, il est stipulé qu’à chaque fois qu’une somme de 100 millions est libérée, un appartement d’un montant équivalent est enlevé de l’hypothèque.Enfin, pour le paiement du reliquat de la créance d’un montant de d’un milliard neuf cent dix-huit millions deux cent trente-trois mille cent soixante (1.918.233.160) FCFA au principal, la SCI CHELMA Group, pour le compte de Elimane Abou Lam, cède et transfère avec toutes les conséquences de droit, à titre de dation en paiement, sous les garanties de fait et de droit à la BIMAO qui l’accepte. Le Droit au Bail étendu aux peines et soins, s’appliquant à une parcelle de terrain d’une superficie de 9 hectares sis au Lac Rose et à distraire du lot n°09/A de 10 ha du Titre Foncier n°1975/R pour la période restant à courir, conclut le document..