Crash de l’hélico de l’armée : Le témoignage émouvant de Louis Philippe Sagna

Le journaliste de la Rts, Louis Philippe Sagna a raconté au président Macky Sall le film du crash de l’hélicoptère à Missirah. La jambe fracturée, notre confrère est revenu sur les péripéties de l’accident qui a coûté la vie à 8 personnes. Le journaliste de la Rts avait eu des soucis lors qu’il s’est rendu compte que son téléphone n’avait pas de réseau après la chute de l’appareil. Car, il n’avait plus la possibilité d’appeler pour être secouru. «Mais, dès que le réseau est venu, je me suis dit on est sauvé. J’ai pensé tout de suite au Chef d’Etat Major général des armées (Cemga) pour les secours. Puis un capitaine de l’armée m’a appelé pour me dire que le commandant Corréa arrive avec les forces spéciales», rapporte- t-il au chef de l’Etat accompagné de nombreux officiers supérieurs et généraux. Et soudainement, ajoute-t-il, un Malien est arrivé. «C’est lui qui m’a sorti et mis sur son dos. Il est vraiment brave. Nous étions 5 personnes ensemble, lorsqu’il est arrivé, il nous a dit calmez-vous, je vais vous aider. Il est monté sur l’hélico et a allumé la torche. Nous étions en bas de l’hélicoptère dans l’eau. Lorsque j’ai regardé, j’ai vu mon soulier de l’autre côté, je me suis dit que mon pied est foutu parce qu’il flottait», raconte M. Sagna qui salue la bravoure du Malien. Le journaliste a eu le réflexe d’appeler le Pr Diémé qui avait une fois traité son pied pour lui demander ce qu’il devait faire. Louis Philippe Sagna avait pris sa cravate pour faire le garrot





L'as