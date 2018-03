Crash de l’hélico de l’Armée : Le Président Sall rend hommage aux membres de l’équipage

Le chef de l’Etat a pris part, ce samedi en début d’après-midi, à la levée de corps des militaires membres de l’équipage de l’appareil MI 17 qui s’est écrasé mercredi au large du Saloum, dans les mangroves. La cérémonie s’est déroulée à l’état-major des forces armées en présence des familles des disparus, des autorités militaires et gouvernementales.



Ainsi, le président de la République a salué la mémoire du Colonel El Hadj Mamadou Touré, du capitaine Emmanuel Sarr et de l’adjudant-chef Thiendella Fall. Il a également présenté ses condoléances renouvelées à leur famille, aux forces armées du Sénégal, en son nom et au nom de toute la Nation.

Le Président s’est ensuite rendu à l’Hôpital Principal pour une visite aux malades hospitalisés suite à l’accident de l’hélicoptère survenu le 14 mars 2018 à Missirah.