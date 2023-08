Crash de l’avion à Tver (Russie): Ce qui ressort des premiers éléments du rapport de Flightradar24

On en sait un peu plus sur l’avion privé qui s’est écrasé hier soir à Tver dans une ville au nord de la Russie. D’après le rapport détaillé publié, l'avion qui s’est écrasé et qui avait à son bord, Evgueni Prigojine fondateur du groupe paramilitaire Wagner a perdu 2,4 km d'altitude en seulement une demi-minute.



Le service Flightradar24 a publié un rapport complet sur l'accident d'avion dans la région de Tver. Selon la ressource, les récepteurs ont reçu les premières informations d'Embraer à 17h46 (heure de Moscou). À 18h10, l'avion a atteint son altitude de croisière.



Après 9 minutes, la vitesse verticale de l'avion a commencé à changer radicalement : de 30 100 pieds à 19 725 pieds. Ensuite, l'Embraer Legacy 600 qui a descendu 2,4 km en 30 secondes, a maintenu son altitude pendant quelques secondes supplémentaires, puis a commencé à tomber et s'est écrasé.



Selon une source de Readovka, Eugène Prigojine est bien mort dans cet accident d'avion. Parmi les passagers figuraient également Dmitri Outkine et Valery Chekalov, indiquait hier l'Agence fédérale du transport aérien.