Covid 19 / Rapatriement des dépouilles : 80 décès liés et non liés au Sars Cov 2 recensés à ce jour.

Les services du ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur ont comptabilisé 80 décès toutes natures confondues ( liés et non liés au Covid 19) à travers la diaspora. Le plus grand nombre est enregistré en France avec 60 morts (liés et non liés au covid 19). Les Etats-Unis suivent avec 12 dépouilles déclarées. L’Italie vient en 3ème position avec 5 décès et l’Espagne qui, jusqu’ici a fait part de 3 décès. Le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, Amadou Ba a tenu, par ailleurs, à apporter plus de clarification dans le rapatriement des dépouilles. ‘’Pour les décès non liés au Covid 19, les procédures de rapatriement se poursuivent’’ a-t-il soutenu. Cependant, l’autorité a informé que le gouvernement s’en est ouvert pour donner suite à la question, aux recommandations du comité de pilotage de la force Covid 19.