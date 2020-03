Covid-19 / Premier League : Le choc entre Manchester City et Arsenal reporté...

Décidément le monde du football est sérieusement impacté, chamboulé et préoccupé par l'épidémie du coronavirus, avec les nombreux cas de matches de Championnats (France, Italie, grecque...) prévus à huis clos. Idem pour la plupart des rencontres de huitièmes de finale retour de là Champions League qui se joueront dans des stades vides.



C'est au tour du football Anglais d'être perturbé par le Covid-19. En effet, le match de Premier League entre Manchester City et les "Gunners" d'Arsenal prévu ce mercredi à 19h30, a été finalement reporté. Pour cause, Les "Gunners' sont actuellement confinés suite à l'annonce de la contamination par le coronavirus du président de l'Olympiakos, adversaire d'Arsenal en Europa League, le 27 février dernier.



Les membres du club Londonien qui sont susceptibles de contacter le Covid-19 sont désormais en confinement pour une durée de 14 jours conformément au protocole à suivre. Des motifs suffisants pour nourrir les craintes d'un effet tâche d'huile au sein du championnat Anglais...