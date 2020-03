Covid-19 / Amadou Bâ : « Nous appelons nos compatriotes au respect des consignes et à limiter les mouvements vers le Sénégal »

Le ministre des Affaires Etrangères du Sénégal, réagissant après le point du jour sur la situation du Covid-19, est revenu sur le cas de nos compatriotes bloqués au Maroc et à Addis Abéba. Amadou Bâ, parlant pour la première fois depuis le déclenchement de cette pandémie, a fait l’économie des actions faites par l’État du Sénégal pour venir en aide aux compatriotes établis à l’étranger.



«Notre pays respectueux du règlement sanitaire international, a tenu à maintenir en Chine nos jeunes compatriotes et a dégagé en sus de l’aide financière de l’ambassade, une enveloppe de 600.000f par étudiants accompagnée d’une prise en charge directe du service psychologique du ministère de la Santé», informe le chef de la diplomatie sénégalaise.



Revenant sur les efforts faits par la République Populaire de Chine auprès des étudiants sénégalais établis à Wuhuan, le ministre des Affaires Etrangères a tenu à les remercier. «Les sincères remerciements de nos plus hautes autorités à celles de la République Populaire de Chine qui nous ont assuré d’un soutien inestimable en subvenant en approvisionnement nos étudiants en denrée de première nécessité et garantie d’un suivi sanitaire des plus rigoureux ».



Toutefois, il invite nos compatriotes au respect des règles édictées par les autorités de leurs pays d’accueil. Cependant, il les a invités solennellement à rester dans ces pays et à ne pas essayer de rentrer au Sénégal.



«Nous invitons nos compatriotes qui sont dans des pays fortement touchés par la pandémie à des comportements responsables, au respect scrupuleux des mesures édictées par les autorités de leurs pays d’accueil et à limiter autant que cela se peut, les mouvements vers notre pays. Informés du blocage à Casablanca au Maroc de 172 compatriotes, le chef de l’Etat a affrété un aéronef pour les rapatrier. Ils sont actuellement pris en charge par les autorités sanitaires », informe Amadou Bâ



«À ce jour, le Sénégal compte de nombreux compatriotes bloqués ou en transit dans des pays du fait de la suppression des liaisons aériennes avec le nôtre. Il y a 15 de nos compatriotes retenus à Addis Abéba qui ont été convoyés à Lomé où ils sont pris en charge par notre mission diplomatique. Le 25 mars 2020, 42 sénégalais bloqués aux Usa ont été ramenés au pays à leur demande et actuellement confinés au Lac Rose », conclut le chef de la diplomatie sénégalaise.