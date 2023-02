Coupure du signal de Walfadjri : le groupe presse, pas seul dans son combat.

Lors de leur sit-in tenu ce vendredi 17 février devant leurs locaux pour dénoncer la coupure de leur signal par le CNRA, le groupe de presse Walfadjri, a reçu un soutien considérable de plusieurs personnalités dont des sympathisants de la chaîne de télévision, des activistes, des journalistes, des membres de la société civile, des parlementaires et des membres de l’opposition. Prenant la parole à tour de rôle devant le public, les intervenants ont fustigé la décision du CNRA et assurent que la coupure du signal de Walfadjri est une violation des lois et une entrave à la liberté de la presse...