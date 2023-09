Coups et blessures volontaires : deux ouvriers de la Sodida se livrent à un mortel combat.

Marié et père d'un enfant, le comparant a reconnu les faits sans ambages. Il explique : " Ce jour-là, c'est la partie civile qui m'a attaqué en premier. On s'est battu dans les toilettes. Il m'a empoigné et pour me défendre, j'ai ramassé une lame par hasard et j'ai commencé à lacérer ses doigts", se défend-il.

À son tour, le plaignant affirme que le prévenu avait une dent contre lui parce qu'il lui avait conseillé d'arrêter de fumer du chanvre indien dans l'atelier. "Depuis ce jour, il passe tout son temps à m'insulter en me disant que ma mère est une pute et mon père un alcoolique. Ce jour-là, il m'a surpris en plein travail dans l'atelier pour me donner des coups. Après notre bagarre, je n'ai même pas su qu'il m'avait blessé. Ce sont les collègues qui m'ont averti", relate-t-il.

Assurant sa propre défense, Saliou D. demande la somme 500.000 francs Cfa pour dommages et intérêts.

Lors de son réquisitoire, la représentante du ministère public précise que l'existence de l'altération physique ne souffre d'aucun doute et les blessures ont été confirmées par le certificat médical avec 9 plaies. Suffisant pour le parquet de demander que le prévenu soit déclaré coupable et condamné à 6 mois de prison ferme. Quant à la défense, elle a demandé une application bienveillante de la loi pénale.





Vu la constance des faits, le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, a alloué la somme de 300.000 francs Cfa à la partie civile Saliou D. et condamne Souleymane S. à 3 mois ferme.