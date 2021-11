La question liée aux coups d'État en Afrique, notamment dans la sous région ouest-africaine dont la dernière en date est celui perpétré en Guinée voisine, seront inscrits au centre des débats à l'occasion de la 7ème édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité prévue les 6 et 7 décembre 2021.



"C'est un binôme que nous devrions prendre en considération dans nos réflexions", a dit le ministre des affaires étrangères, Aïssata Tall Sall qui présidait ce 5 novembre, un déjeuner des éditorialistes en prélude de cet événement international.



Elle laisse entendre que "quand on imaginait la 7ème édition du Forum de Dakar, il n'y avait pas ces séquences de coups d'État en Afrique de l'Ouest, mais pour autant, notre responsabilité nous recommande d'y réfléchir, de la mettre dans le package des réflexions que nous allons avoir à Dakar".