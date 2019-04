Coupe d'Afrique 2019 : Quel tirage pour le Sénégal ?

La capitale égyptienne se prépare à accueillir la cérémonie du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019. La composition des six groupes de la phase de poules de la compétition sera connue, ce vendredi.



Tout le monde attend avec impatience ce rendez-vous du football africain vendredi au pied des pyramides et du Sphinx à Guizeh. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019 sera orchestré au Caire sous la tutelle de la Confédération africaine de football (CAF). Bien avant cela, les pots vont être arrêtés, compte tenu du classement FIFA actualisé au 4 avril 2019. Ils seront connus en vue du tirage au sort.



Pour le Sénégal, le principal danger du tirage se trouvera dans le pot 1, où plusieurs grandes sélections seront placées. Premier au classement FIFA, l’équipe de Aliou Cissé sera tête de série. Ce statut de leader permettrait aux Lions d'éviter le pays organisateur, notamment, lors de la phase de poules de la CAN. Le règlement stipule en effet que deux nations d'un même pot ne peuvent se retrouver dans la même poule.



Les 24 équipes qui disputeront la Coupe d’Afrique des Nations en Egypte du 21 juin au 19 juillet seront réparties en 6 groupes de 4. Vainqueur de la dernière édition, le Cameroun tentera bien de défendre son titre de champion 2017.



Les 24 qualifiés : Sénégal, Madagascar, Maroc, Cameroun, Mali, Burundi, Algérie, Bénin, Nigeria, Afrique du Sud, Ghana, Kenya, Zimbabwe, RD Congo, Guinée, Côte d'Ivoire, Angola, Mauritanie, Tunisie, Égypte, Guinée-Bissau, Namibie, Ouganda et Tanzanie.