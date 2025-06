Coup de tonnerre en Ligue 1 : l’Olympique Lyonnais rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG

Le 24 juin 2025, la DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion), autorité financière de la LFP, a officiellement acté la rétrogradation administrative de l’Olympique Lyonnais en Ligue 2. Une décision lourde de conséquences pour un club septuple champion de France et engagé cette saison encore en compétitions européennes.



Tout commence en novembre 2024, lorsque la DNCG avait prononcé une rétrogradation « à titre conservatoire » en raison d’un déficit estimé entre 100 et 200 millions d’euros, et détecté une dette globale de plus de 500 M€. À cela s’ajoutait une interdiction de recrutement et un encadrement strict de la masse salariale au mercato 2025.



En janvier 2025, Lyon fait appel. Le club, propriété de l’Eagle Football Group piloté par John Textor, s’engage à injecter des trésoreries conséquentes notamment 80 M€ déjà versés en décembre tout en réalisant d’importantes ventes de joueurs pour renflouer les comptes. Malgré cela, la commission d’appel de la FFF confirme les sanctions : interdiction de recruter et encadrement salarial, mais laisse la menace de relégation planante sur l'équipe.



Malgré des efforts tels que la vente de Crystal Palace ou des cessions de joueurs, la DNCG juge la situation financière insuffisamment stabilisée. La réunion du 24 juin avec la direction, alors qu'une conférence de presse confiante de Textor lui promettait un avenir serein, n’a pas suffi.



Le club a qualifié cette décision d’« incompréhensible » et d' « infondée », annonçant un appel immédiat. Lyon, 6ᵉ de Ligue 1 et qualifié pour la prochaine Ligue Europa, pointe du doigt les critères financiers appliqués, fragilisant toute perspective européenne. La situation a provoqué de vives critiques envers Textor, qualifié de « gestion calamiteuse » par certains observateurs sportifs.





Cette rétrogradation marque un tournant inédit dans l’histoire de l’OL : sa dernière participation en Ligue 2 remontait à 1989. Le club rhodanien, ses supporters et la LFP doivent désormais faire face à une crise financière et institutionnelle sans précédent.