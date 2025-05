Coup de filet à Pikine : Trois trafiquants étrangers arrêtés avec un stock impressionnant de Kush

Ce week-end, les forces de l'ordre ont réalisé une importante opération de lutte contre le trafic de drogue. Trois étrangers ont été appréhendés par le Commissariat d’Arrondissement de Pikine, surpris en flagrant délit avec une cargaison suspecte.



D'après une déclaration formelle de la Police nationale, diffusée sur leur compte Twitter, les individus en question détenaient 65 sachets plastifiés contenant une herbe verte présumée être du Kush, ainsi que plus de 70 képas de cette même substance, minutieusement emballés pour la revente. Cette action, applaudie par les utilisateurs d'internet et les résidents du secteur, représente une avancée dans la bataille intense que dirigent les autorités sénégalaises contre le commerce de drogues illicites.







La substance confisquée, un dérivé très recherché et particulièrement nuisible du cannabis, est fréquemment associée à une hausse de la violence en milieu urbain et à des problèmes de santé mentale chez les jeunes usagers. Les trois individus soupçonnés de trafic sont actuellement retenus et seront bientôt présentés au procureur du tribunal. Une investigation est actuellement menée pour repérer d'autres suspects et détruire le réseau auquel ils pourraient être affiliés.