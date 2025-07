Côte d'Ivoire: un officiel malien inculpé pour "offense au chef de l'Etat" ivoirien

Le membre du Parlement de transition du Mali incarcéré début juillet à Abidjan a été inculpé pour "offense au chef de l'Etat", après des propos critiques envers le président ivoirien Alassane Ouattara, a annoncé mercredi son avocat.



Mamadou Hawa Gassama est membre du Conseil national de transition (CNT), l'organe législatif du Mali, pays dirigé par un régime militaire.



Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Mali sont tendues depuis le double coup d'Etat de 2020 et 2021 qui a porté au pouvoir le général Assimi Goïta à Bamako. Le président Ouattara s'était montré intransigeant face à la junte.



"M. Gassama est placé sous mandat de dépôt depuis le 02/07/2025 et détenu à la MACA (Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan)", a écrit sur X son avocat,Me Mamadou Ismaila Konaté.



Le dossier d’instruction ouvert par le tribunal de première instance d'Abidjan, situé dans le quartier des affaires du Plateau, retient les infractions suivantes: "offense au chef de l’Etat", "injure" via les les médias et "fausse déclaration", a ajouté Me Konaté.



Le code pénal ivoirien punit l'offense au chef de l'Etat d’un emprisonnement de trois mois à deux ans. L'infraction de l'injure via les médias ou réseaux sociaux est punie d'un à cinq ans de prison.



En septembre 2022, Mamadou Hawa Gassama s'en était pris au président Ouattara lors d'une interview dans un média malien, après que la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) a imposé un embargo économique et financier sur le Mali, à la suite du double coup d'Etat militaire de 2020 et 2021.



"Alassane Ouattara est un ennemi du Mali, j'ai des preuves", avait-il déclaré dans une vidéo en bambara, une des langues officielles du Mali.



"M. Gassama a reconnu être celui qui apparaît en image sur les vidéos et l’auteur des propos contenus dans les enregistrements vidéos versés au dossier et visant le chef de l’Etat ivoirien", a affirmé Me Mamadou Ismaila Konaté.



En attendant le procès, l'avocat a avancé comme stratégie de défense "l’âge avancé de M. Gassama, sa qualité de membre du CNT malien, son état de santé" et "sa nationalité étrangère".



Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali se sont encore dégradées avec l'arrestation à Bamako de 49 soldats ivoiriens de la mission de l'ONU au Mali, en juillet 2022.



Bamako avait présenté les soldats arrêtés comme des "mercenaires" et les a condamnés à 20 ans de réclusion, avant de les gracier près de six mois plus tard.