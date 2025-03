Côte d'Ivoire: le parti au pouvoir assure que Ouattara sera "bientôt investi" pour la présidentielle

Le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire a assuré mercredi que le président Alassane Ouattara allait être "bientôt investi" comme candidat à la présidentielle d'octobre 2025 bien que ce dernier continue d'entretenir le suspens sur sa candidature à un quatrième mandat.



Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) s'est dit "sûr" de "remporter dès le premier tour" l'élection du 25 octobre avec "le président Alassane Ouattara qui va être bientôt investi".



Kobenan Kouassi Adjoumani n'a pas souhaité préciser de date mais a indiqué qu'un congrès du parti se tiendra "en mai".



Si le RHDP a fait de lui son "candidat naturel", Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature.



"Tout le monde attend qu'il dise le mot", a ajouté M. Adjoumani.



En janvier, le président de 83 ans avait déclaré vouloir "continuer à servir son pays" mais avait également affirmé avoir "au moins une demi-douzaine" de successeurs potentiels.



Ses partisans - et notamment de nombreux ministres - labourent le terrain dans tout le pays depuis des mois en organisant régulièrement des meetings vantant le bilan du chef de l'Etat et appelant à sa candidature.



Lundi, la Commission électorale indépendante (CEI), institution chargée d'organiser le scrutin, a publié la liste électorale provisoire.



Plusieurs figures de la politique ivoirienne en sont exclues, l'ex-président Laurent Gbagbo, son ancien bras droit Charles Blé Goudé et l'ex-Premier ministre Guillaume Soro, pour des condamnations pénales en Côte d'Ivoire, ce qui rend impossible pour l'heure leurs candidatures à la présidentielle.



Leurs partis ont critiqué cette décision et annoncé engager des recours. La liste définitive doit être publiée le 20 juin.



"Ils doivent s'adresser à l'institution en charge de ce dossier. Le RHDP n'a rien à dire là-dessus", a déclaré M. Adjoumani, mercredi.



"Dans un processus électoral, on est tous égaux. Il n'y a pas de privilège (...) il ne revient pas au RHDP de choisir qui il veut avoir comme adversaire à la présidentielle", a ajouté le porte-parole adjoint du parti, Mamadou Touré.



Parmi les autres candidats d'opposition déclarés, on retrouve le chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI, principale formation d'opposition) Tidjane Thiam, l'ex-Premier ministre Pascal Affi N'Guessan, l'ancienne Première dame Simone Ehivet Gbagbo ou encore l'ex-ministre du Commerce Jean-Louis Billon.