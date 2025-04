Côte d'Ivoire: l'opposant Tidjane Thiam radié de la liste électorale par la justice

Le chef du principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, a été radié de la liste électorale par la Justice qui a estimé mardi, à six mois de la prochaine présidentielle, qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne, selon l'un de ses avocats.



"La présidente du tribunal a rendu son délibéré. Elle a estimé que le président Thiam avait perdu la nationalité ivoirienne quand il a acquis la nationalité française (en 1987, ndlr), et donc elle a fait droit aux demandes des requérants et a ordonné la radiation du président Thiam de la liste électorale", a expliqué Me Ange Rodrigue Dadjé.