Coronavirus : Le ministre des Affaires Étrangères contre la stigmatisation.

Le ministre des Affaires Étrangères et des sénégalais de l'extérieur a lancé un appel pour éviter les risques d'exclusion de certains de nos compatriotes vivant à l’étranger dont les ennuis de santé s'accompagnent souvent d’angoisse. Il est demandé à chacun d’éviter la stigmatisation à l'encontre d’un sénégalais d’où qu’il soit, a fortiori vis-à-vis des étrangers qui vivent parmi nous.



« Les Sénégal, à l’instar de la communauté internationale, est appelé à lutter contre un ennemi invisible qui, de la même manière qu’il traverse allègrement les frontières, ne fait aucune distinction de race, de religion, de statut social ou de genre. Dès lors, aucune forme de stigmatisation ne doit être entretenue ni envers nos compatriotes vivant à l’étranger, encore moins envers les autre étrangers vivant parmi nous », a déclaré Amadou Ba, à la suite du ministre de la Santé, qui faisait le point de la situation du jour relative au Coronavirus.



Le ministre des Affaires étrangères a renouvelé à la population, l’appel strict du Chef de l’État des mesures de prévention individuelle et collective. « Nous devons se soutenir mutuellement, conjuguer nos efforts et livrer la bataille en multipliant les gestes barrières et en suivant les recommandations des autorités sanitaires, a-t-il dit.