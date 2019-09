Coopération transfrontalière : L’Opération BENKADI instaurée contre les crimes organisés

Dans l’optique d’apporter des solutions sous régionales relatives à la lutte contre le trafic illicite de drogue, l’Office des nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), dans le cadre du plan d’action de la CEDEAO, s’est prononcé sur la mise en place et le rôle de la plateforme BENKADI qui regroupe les Etats membres tels que la Côte d’Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. BENKADI vise donc à renforcer la coopération transfrontalière ainsi que la coordination qui est basée sur la précédente appelée « Open Roads » qui a également soutenu la coopération transfrontalière entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée Bissau. Selon Cheikh Ousmane Touré, coordonnateur régional du programme d’appui à la CEDEAO sur les question relatives au trafic illicite dans la sous-région, « l’importance en ce moment est de fédérer les formalités et mutualiser les moyens aux différentes frontières pour mieux doter nos vaillantes forces de défense et de sécurité... »