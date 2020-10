Coopération multilatérale : Le Sénégal et l'UE pour de nouveaux partenariats post-covid.

Une consultation politique co-présidée par le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur et Irène Mingasson, ambassadeur de l'Union Européenne au Sénégal s'est tenue ce matin à Dakar. Cette rencontre a vu également la participation des ambassadeurs des États Membres de l'UE accrédités au sénégal.



Le prétexte de cette réunion a permis d'aborder des questions qui concernent divers aspects du partenariat entre le Sénégal et la famille européenne, notamment avec de nouvelles opportunités de coopération qui gagneraient à être exploitées et permettre de transformer les intentions mutuelles en actions concrètes. Dans cette perspective, le ministre Amadou Ba a réitéré l'engagement du gouvernement à poursuivre la lutte contre la covid-19, mais aussi contre la relance de l'économie, tant affectée.



Quatre voire cinq thèmes ont été abordés ce matin. D'abord, les perspectives pour la préparation de la prochaine rencontre UE/UA qui doit être le début d'une refondation des relations à la lecture de l'expérience tirée de la pandémie de covid-19. Les questions migratoires ont également été soulevées et les initiatives convergent à la régularisation et au renforcement de la question.



Pour ce qui est de la question sécuritaire, les points de vue ont convergé sur la situation du Mali où l'UE s'est alignée sur la position de la CEDEAO. Enfin, le séminaire de Dakar sur la paix et la sécurité qui est un moment de partage à la lumière de la pandémie, a été aussi un des points d'échanges de ce matin.