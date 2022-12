Coopération bilatérale : le Haut conseil du dialogue social du Sénégal, un modèle pour la Guinée

En effet, la Guinée a récemment mis en place son Haut conseil du dialogue social (le conseil national du dialogue social). Aussi, pour s’inspirer du modèle sénégalais, de ses réussites et pour comprendre le fonctionnement de cette institution, le ministre Guinéen du travail et de la fonction publique a sollicité les autorités sénégalaises pour un partage d’expériences en matière de dialogue social.



Pour rappel, le Haut Conseil du Dialogue Social est l’institution tripartite de dialogue social qui a entre autres, plusieurs missions : procéder à des facilitations et à des médiations sociales entre les acteurs sociaux, appuyer et former les acteurs en matière de prévention, de gestion et de résolution des conflits sociaux, mettre en place des mécanismes adaptés de Dialogue Social à l’échelle nationale et sectorielle, notamment au niveau des branches et des entreprises…