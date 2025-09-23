Coopération USA-Afrique : Macky Sall reçoit le Président du Sénat de l'Utah

En marge du Sommet sur les Partenariats Public-Privé à New York, l'ancien président Macky Sall a rencontré plusieurs personnalités politiques américaines, dont le Président du Sénat de l'État d'Utah, Jabez Stuart Adams.
Macky Sall a exprimé sa satisfaction sur les réseaux sociaux : « J'ai été ravi de recevoir ce 23 septembre M. Jabez Stuart Adams, Président du Sénat de l'État d'Utah, accompagné de MM. Jonathan Freeman, Président de World Trade Center Utah et Miles Hansen, Président de la Fondation Stirling. »
Cette audience, qui fait suite à sa visite à Salt Lake City en mai 2024, a permis des discussions approfondies sur des questions d'intérêt commun, visant notamment à renforcer la coopération entre l'État d'Utah et l'Afrique.
