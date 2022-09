Convocation de Moustapha Name malgré son « exil » en Chypre, Aliou Cissé se dédouane : « Je peux lui accorder cette faveur… »

Après avoir quitté le Paris FC cet été pour aller s’engager avec le Pafos FC en Chypre, Moustapha Name prenait une voie qui s'éloignait de l’équipe nationale A. C’est du moins ce qui se disait à quelques semaines de la publication de la liste du sélectionneur des Lions, Aliou Cissé.



Pourtant ce vendredi, Name figure bel et bien parmi les 29 joueurs convoqués par El Tatico qui s’en est expliqué ce vendredi, lors de la publication de sa liste de joueurs, en ces termes : « Il m’a appelé, on a discuté… je peux lui accorder cette faveur… » Une faveur ainsi faite à Name qui reste donc dans les plans de Cissé qui faisait pourtant du niveau du championnat dans lesquels évoluent ces joueurs, un sérieux critère de sélection ou pas…