Convocation de Bingourou Kamara et Clément Diop : Qui sont les nouveaux gardiens de la « Tanière » ?

Si le portier strasbourgeois, Bingourou Kamara (23 ans, 1m96) avait déclaré sa flamme pour la sélection sénégalaise de football depuis belle lurette, celui de l’Impact Montréal, Clément Diop (27 ans, 1m85), était presque inconnu au bataillon. C’est dire que les radars du sélectionneur Aliou Cissé ont été efficacement déployés sur ce coup. Pourtant, malgré tout, C. Diop compte déjà une sélection avec les Lions…



Le gardien du RC Strasbourg qui a éclaboussé de son talent précoce la Ligue 1, a déjà été sélectionné chez les U19, U20 et U21 Français (11 sélections au total.) Lancé en 2014 à Tours FC (87 matches), pour le compte de son parcours séniors, Bingou comme l’appellent les intimes, a rejoint le RC Strasbourg (31 matches) depuis la saison 2017. Titulaire indiscutable avec son club, cette saison, Kamara tient une belle marque de reconnaissance pour son deuxième pays. Car, en plus de la France et du Sénégal, le jeune portier aurait pu dire oui à la sélection Mauritanienne... Les retrouvailles avec les « Mourabitounes » le 13 octobre prochain à Thiès seront riches en émotions.



Avec une grande envergure et sa grande taille (1m96), Bingourou rassure sa défense dans la cage. À l’aise dans les sorties aériennes, très réactif sur sa ligne, le jeune portier excelle également dans le un contre un. Des qualités qui n’ont pas échappé à Cissé qui compte sur l’enfant de Long Jumeau (France.)



L’autre gardien, Clément Diop (27ans, 1m85) déploie ses gants en Major League Soccer (MLS) précisément à l’Impact Montréal (Québec) qu’il a rejoint depuis 2017. Sans club entre 2015 et 2016, le gardien franco-sénégalais a su rebondir dans le championnat Américain, au Los Angeles Galaxy où il évoluera durant deux saisons avant de s’envoler pour le Canada. Une carrière loin des projecteurs, démarrée en 2011, au SC Amiens U19.



Convoqué en juin 2017, lors du match amical, contre l’Ouganda (0-0), Clément Diop avait à l’époque remplacé à la 46e minute, Pape Seydou Ndiaye, le titulaire. Aliou Cissé qui était déjà aux commandes s’appuie ainsi sur un élément qu’il connait bien. Bourreau de travail, Clément en plus d’être un véritable athlète, est ce qu’on peut appeler un gardien moderne. Se décrivant lui-même comme un gardien « agressif, assez rapide dans ses interventions, dynamique sur sa ligne, avec une qualité de relance », il présente un réel avantage pour les « Lions. »





Avec une hiérarchie bien définie au poste de gardien où Edouard Mendy règne en maitre, assisté par Alfred Gomis, il lui sera difficile de gratter une place. Sauf en tant que numéro 3, en concurrence avec Bingourou, Dialy Kobaly, Abdoulaye Diallo…