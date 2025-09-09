[Contribution] LES LIONS, LE PANACHE ET LA LUCIDITÉ EN PLUS


[Contribution] LES LIONS, LE PANACHE ET LA LUCIDITÉ EN PLUS
Les Lions ont gagné. Et ils ont gagné avec la manière, le panache et la technique. Jamais une équipe sénégalaise n'a été aussi conquérante et possessive. Les 2 buts pris contre le cours du jeu ont été des faits de jeu imprévus sur des erreurs défensives d'appréciation. Le reste de la partie a été presque à sens unique avec une équipe sénégalaise dominatrice avec une meilleure possession de la balle et des occasions qui ont permis de revenir à la hauteur de l'adversaire. Le but de la victoire aurait pu intervenir sur le but congolais contre son camp et si la var était opérationnelle, le Sénégal aurait plié le match avant terme. 
 
Mais le chaudron de Kinshasa tant redouté et tant vanté par leurs supporters n'a pas suffi pour renverser les tendances déclinantes du Congo. Le Sénégal est donc resté fidèle à sa réputation de 2e meilleure équipe d'Afrique. Nos Lions ont honoré le drapeau et donné aux supporters des raisons d'espérer. De plus en plus, nous avons la certitude qu'un match se gagne désormais avec un bon banc de touche avec des joueurs prêts à l'emploi et non de simples compléments d'effectifs. Les remplaçants ont bien relayé les titulaires et ont fait preuve d'engagement et de dépassement. Bravo!!!

Quelles leçons tirer de ce match, de l'ambiance qu'ils ont vécue, du spectacle qui s'est déroulé sous leurs yeux, eux qui ont l'habitude de jouer sur les pelouses et dans les ambiances européennes ? Nous avons là la preuve concrète de ce qu'est le football africain avec ses aléas et ses imprévus. Les jets de projectiles ne sont pas des épiphénomènes et des cas isolés. Ils font partie des réalités d'un football qui n'a pas encore compris que le jeu se déroule sur une pelouse à 11 contre 11 et qu'il reste un spectacle, si passionnant et passionné fût-il. 
 
L'arbitre a bien joué le jeu en sifflant juste malgré la chaude pression. Il a honoré l'arbitrage africain dans ce qu'il a de plus précieux pour rapprocher les peuples. Le football est une vraie école de haute maîtrise du savoir-faire collectif. Il obéit à une vérité éternelle : seul le travail paie. Dans le cas d'espèce, il conduit au professionnalisme. La victoire des Lions a été celle du professionnalisme tant sur les plans physique, technique et tactique. Sur le plan de la lucidité et de la maîtrise de ses nerfs et pulsions aussi. Les Lions ont franchi un important palier dans la conquête et la maîtrise de la haute performance. On peut espérer que le mondial en perspective sera une belle occasion pour montrer les progrès du football africain. 
 
                 
Mamadou KASSÉ
Mardi 9 Septembre 2025
