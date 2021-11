Consolidation de relations et employabilité des jeunes : Le Sénégal et la Belgique s’unissent autour d’un projet de migration circulaire.

Le Sénégal a accueilli ce 09 novembre Sammy Mahdi, secrétaire d’État belge à l’asile et à la migration pour le lancement du projet pilote pour la mobilité entrepreneuriale entre le Sénégal et la Belgique pour une période de 30 mois avec un budget de 2,5 millions d’euros soit 1,6 milliard de franc CFA.



Ce projet de migration circulaire s’inscrit dans le sillage de la compréhension de beaucoup de pays qui ont intégré l’importance de la migration en mettant en exergue la valeur travail. Il vise par ailleurs à offrir des opportunités d’expérience professionnelle aux sénégalais.



C’est le lieu pour Moïse Sarr, secrétaire d’État aux sénégalais de l’extérieur, de rappeler qu’une place de choix sera réservée aux femmes qui constituent des acteurs importants dans la densification d’un tissu économique, mais surtout en ce qui concerne la promotion de l’entrepreneuriat féminin.



" La mobilité entrepreneuriale que nous célébrons s’inscrit en droite ligne du projet Match que le Sénégal met en oeuvre avec la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l’Italie.Tout comme le projet qui a réuni ces différents pays de l’Union Européenne (UE), Match vise à offrir à des jeunes sénégalais et nigériens la possibilité de disposer de contrats de travail d’une durée d’un à 2 ans dans des entreprises des 4 pays de l’UE ", ajoute-t-il.



Selon Moïse Sarr, il est fondamental de créer des passerelles entre ces deux importants projets. Il rappelle qu'à terme, la migration circulaire entre les deux pays s’en trouvera bien renforcée.

"Les différents instruments internationaux que nos pays ont adoptés les engagent à protéger les migrants mais aussi à mieux organiser le phénomène migratoire. Si aujourd’hui l’émigration retient l’attention, c’est d’une part parce qu’elle génère des crises multiformes et peut, d’autre part devenir un facteur de développement", dira-t-il.



Selon lui, la question migratoire emporte avec elle des enjeux stratégiques multiples. Au Sénégal environ 80% des migrants sont établis en Afrique et le reste réparti dans les autres continents, notamment les pays du Nord.



« Les statistiques montrent que 80% des transferts de fonds reçus proviennent des pays du Nord ».