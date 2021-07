Conservation des tortues marines au Sénégal : « Le niveau de capture est alarmant » (Ibrahima Guèye)

Avec des experts de la conservation des tortues marines venues de la sous-région et du Portugal, un séminaire de trois jours est organisé sur la conservation des tortues marines au Sénégal. Une rencontre qui va se tenir pendant trois jours à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l'issue de laquelle un document sera produit et transmis aux conservateurs des airs marines.



« Les tortues marines sont menacées à l’échelle mondiale. Il y a sept espèces de tortues qui existent et on en retrouve au moins six au Sénégal. Il y a trois sortes de menaces : la disparition progressive des zones de ponte des tortues, c’est-à-dire, les plages ; le changement climatique et enfin la plus grande menace, c’est les captures. C’est une cause de mortalité très inquiétante. Chaque année, il y a cinquante mille individus de tortues qui sont tuées à cause des captures », dénonce Ibrahima Guèye, coordonnateur du programme écosystème espèce et société du littoral ouest africain.



« Quand on comprend le rôle écologique que jouent les tortues marines en terme d’équilibre de fonctionnement océanique, on comprend l’importance de leur protection. Malheureusement c’est une question insuffisamment discutée à l’université... »