Conséquences du rapport de la Cour des comptes : Moody's et S&P pourraient abaisser la note du Sénégal, selon l'expert Mark Bohlund

Le rapport de la Cour des comptes, publié ce mercredi 12 février 2025, a mis en lumière des problèmes majeurs dans la gestion des finances publiques du Sénégal. L'audit révèle un déficit budgétaire plus important que prévu, une dette publique en augmentation constante et un manque de transparence dans les dépenses de l'État. Ces révélations pourraient avoir des répercussions significatives sur la crédibilité financière du pays.



Mark Bohlund, analyste principal chez REDD Intelligence, a souligné que ces conclusions pourraient conduire à une dégradation de la note souveraine du Sénégal par les agences de notation Moody's Investors Service et S&P Global Ratings, selon des informations de l'agence Bloomberg. Une telle dégradation entraînerait une hausse du coût de l'emprunt pour le Sénégal, rendant plus difficile l'accès aux financements internationaux. Cela pourrait freiner la croissance économique du pays et avoir des conséquences sociales importantes.