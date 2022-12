Conseil des ministres décentralisé : Abdoul Mbaye en phase avec le Président Macky…

Être un opposant n’empêche pas de saluer des initiatives du régime. C’est ce que semble dire le président du parti Alliance pour la Citoyenneté et le Travail. Abdoul Mbaye qui se prononçait sur le séjour de trois jours du chef de l’Etat Macky Sall à Tambacounda, a salué la décentralisation du conseil des ministres. « Je crois que sur le principe très sincèrement, tenir des conseils interministériels décentralisés c’est une bonne chose. Il est important que l’exécutif et le gouvernement dans son ensemble, notamment le président de la République aillent dans les régions tâter le pouls de l’économie régionale des populations.



Ça c’est très important et c’est une des bonnes idées du président Macky Sall fraîchement élu en 2O12. En tout cas ça permettait (puisque je ne suis pas invité au conseil interministériel à Tambacounda), de faire le point des projets en cours et sur les coups d’accélérateur à donner et sur ceux qui pouvaient être fait après arbitrage du président de la République en concertation avec les acteurs locaux », se réjouit Abdoul Mbaye.



Cependant l’ancien Premier ministre du président Macky Sall, regrette que le gouvernement soit dans une posture de politique politicienne avec la présidentielle qui s’annonce en 2024. « Ceci dit qu’on entre dans une année électorale, il est manifeste que c’est de la politique politicienne. C’est-à-dire que vous ne pouvez pas vous détacher de ça. Nous sommes dans le temps de la politique politicienne, nous sommes dans une précampagne déloyale avec les moyens de l’État. Ça c’est la réalité », déplore Abdoul Mbaye...