Congrès FDS/Idrissa Seck courtise t-il le parti de Babacar Diop?

Ce n’est plus un secret! Le Dr Babacar Diop a tourné le dos pour de bon au Parti Socialiste. La preuve, il vient officiellement de lancer son parti politique dénommé Forces Démocratiques du Sénégal.

En effet, l’initiateur de la pétition pour la sortie du Parti Socialiste de la coalition Benno vient justement de prendre ses distances d'avec un parti socialiste en pleine tempête. Cependant, des questions taraudent l’esprit de certains observateurs: le Parti FDS va-t-il cheminer seul? Est-il capable de cheminer en solo sans mentor? En tout cas, ils ont bien raison de se poser cette question car nos radars ont aperçu le président de Rewmi Idrissa Seck au congrès constitutif des Forces Démocratiques du Sénégal de ce samedi 07 avril. Idrissa Seck est-il en quête de nouvelles recrues au sein de son parti ou vient-il pour une simple visite de courtoisie? L’avenir nous en dira plus.

Wait and See…