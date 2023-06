Conflits ou litiges fonciers : "3.498 plaintes ont été reçues pour divers motifs" (Colonel Papa Saboury Ndiaye, DG de la DSCOS).

À l'occasion de l'atelier de partage et de mise à niveau sur la prévention, la médiation et la résolution des conflits fonciers dans le cadre du dialogue des territoires, le patr général de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol (DSCOS), a informé que durant l'année 2022, 3.498 plaintes ont été reçues en matière de conflits ou litiges fonciers. Et il s'agit de plaintes venant des particuliers pour divers motifs.

Le directeur général de la DSCOS, le colonel Papa Saboury Ndiaye, de souligner : "Nous en avons résolu 1.230. Pour dire tout simplement que nous sommes dans une démarche préventive, contrairement à ce que beaucoup de gens croient que la DSCOS n'intervient que pour démolir. Donc de manière pragmatique, nous avons résolu 1.230. Nous avons reçu 718..., qui sont déposés directement au parquet et que le procureur nous demande en contrepartie de faire un procès-verbal pour assister le juge dans sa prise de décision", a-t-il indiqué.