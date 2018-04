Conférence religieuse : Les femmes Apr du département de Dakar prient pour la paix et la stabilité nationale

"Le rôle de la femme dans la politique et la religion". tel est le thème de la conférence annuelle des femmes de l'Apr du département de Dakar.

L'objectif selon ces dernières c'était de faire connaître l'importance de la femme dans la scène politique et de revisiter les valeurs religieuses qui conduisent à une bonne gestion des affaires publiques.

Face à la presse, leur coordinatrice Madame Mbacké est allée très loin en soutenant que: "à travers cette conférence nous voulons remobiliser nos troupes pour montrer que nous sommes plus que jamais unies autour de l'essentiel ".



Lors de cette conférence religieuse, les femmes de l'Alliance pour la république du département de Dakar n'ont pas également manqué de prier pour la stabilité nationale. " Nous tenons cette conférence chaque année pour prier pour la paix et la stabilité nationale, surtout dans ce contexte pré électoral", confie toujours madame Mbacké qui poursuit "qu'il est aussi question de prier pour un second mandat dès le premier tour pour le président Macky Sall avec plus de 80% des voix".

Lors de cette conférence, ces femmes se sont félicitées aussi de la présence massive des responsables du parti....